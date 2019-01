21 ene 2019

Antes de entrar a 'GH Dúo', Sofía Suescun y Alejandro Albalá han protagonizado miles de encuentros y desencuentros de los que muchos telespectadores han sido testigos. Su relación dejó de funcionar justo antes de entrar a la casa de Guadalix y parece que ahora ninguno de los dos sabe qué hacer con sus sentimientos.

Durante el día, las discusiones se hacen notar cuando tienen que hacer pruebas juntos. Sin embargo, cuando llega la noche, la cama parece tener un imán que les obliga a estar a menos de diez centímetros uno del otro. Hace tan solo un día, las cámaras captaron algo de lo que nadie está seguro. ¿Hubo 'edredoning' entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá?

Ambos estaban tapados hasta arriba con el edredón pero eso no fue lo único que detectaron las cámaras nocturnas. Unos movimientos un tanto sospechosos provocaron la ira de Sofía Suescun al día siguiente: "Deja de chuparme los dedos a esa hora porque parece que has hecho algo. Quieres dar a entender que hay algo ahí, y no", reprochaba Sofía Suescun.

Sin embargo, parece que Alejandro Albalá tiene una visión muy diferente de lo ocurrido y así se lo ha dejado ver: "Llega la noche, me busca y no soy de piedra. Intento parar la situación, pero al final los dos somos cariñosos". ¿Ha habido realmente 'edredoning'? Juzguen ustedes mismos.

