20 feb 2019

Se están acercando. No sabemos si lo suficiente como para que entre ellos surja algo más, pero lo cierto es que Alejandro Albalá e Ylenia Padilla se sienten a gusto cuando están el uno al lado del otro. Y eso es algo de lo que se ha dado cuenta la audiencia de 'GH Dúo', que ya espera ansiosa que la amistad dé paso a algo más.

La salida de Sofía Suescun de la casa de Guadalix de la Sierra parece haberle despertado al santanderino un sentimiento por Ylenia, con la que ya ha protagonizado escenas de tonteo. Él mismo ha afirmado que está olvidando a su ex. Porque no hay que olvidar que entraron ya siendo expareja, pero con Alejandro aún enamorado.

No estoy en el derecho de que me moleste"

Tras ver los vídeos, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Suesun qué opinaba de la escena: "Si yo estuviera ahí dentro, en estos momentos y tuviera que ver como Alejandro e Ylenia se enrollan, pues egoístamente un poco me molestaría. No estoy en el derecho de que me moleste. Aquí viéndolo desde fuera también me molestaría. Aunque no debería molestarme porque Alejandro no me debe nada".

Contundente, pero dejando claro que hay algo que todavía le raspa en el corazón cuando ve a Alejandro. Algunos de los colaboradores de 'Sálvame' han insistido en la idea, durante las últimas semanas, de que a Sofía le encantaría estar enamorada de él, porque sabe que es un buen chico.

Pero ya se sabe que sobre los sentimientos uno no puede mandar: se tienen o no se tienen. Quizás Ylenia sí sea capaz de conseguir que la ternura de Alejandro la conquiste y, una vez fuera del 'reality', ver hasta dónde pueden llegar.

