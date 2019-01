22 ene 2019

Paula Echevarría está en los mejores momentos de su carrera porque no sale de un proyecto para entrar en otro. Tanto que ha conseguido desbancar a David Bustamante en su propio terreno. Pero en cuanto a su físico, hay algo que le preocupa. ¿Cómo va a adelgazar los tres kilos que ha engordado?

Tiene que hacer otra exclusiva y decirnos dónde están porque hasta ahora no se los hemos visto. Pero lo cierto es que la actriz se ha sincerado y ha dicho sin tapujos: "Soy un troll comiendo. Como muchísimo". Claro, esto le ha llevado a que por una buena causa engordase tres kilos… ¡Tres! Y su preocupación es máxima: "Acabo de coger tres kilos porque he dejado de fumar y no sé cómo me los voy a quitar, porque la boquita no voy a cerrar.".

La actriz que estrena y protagoniza 'Los Nuestros 2' también ha sido muy clara en cuanto a su postura de influencer. Ella dice que no considera que sea influencer, y que todo está inventado. "Yo me visto para mí y luego si alguien se inspira en lo que yo me suelo poner, pues me parece fenomenal", decía.

Además del gran estreno que está acaparando todos los espacios, también se ha lucido con su aparición en el videoclip de Carlos Rivera. Y ha sido con este con el que ha conseguido quitarle el puesto a David Bustamante. Ambos estrenaban el vídeo el viernes pero Paula se ha llevado todas las visitas con ella.

Pero lo que seguimos preguntándonos es cómo está preocupada por engordar tres tristes kilos cuando tiene una genétia maravillosa y lo crea o no, es toda una influencer en la moda.

