23 ene 2019

Ha sido Risto Mejide el encargado de dar un adelanto de lo que pasará el próximo domingo, 27 de enero, en su nuevo programa llamado 'Chester Army'. Acudirá Paula Echevarría donde hablará de su carrera profesional y su vida personal.

El programa ya está grabado y por eso, el novio de Laura Escanes ha querido dar un adelanto con un pequeño vídeo en sus redes sociales. En él, la actriz explica el por qué de su rechazo a hacerse fotos con fans cuando se va de viaje o pasea por la calle: "Me sabe mal. Pero me sabe mal apartarla a ella.", explicaba la asturiana refiriéndose a su hija.

Y añade: "Es que llegó un momento... tú imagínate cuando íbamos David y yo con ella. Si no era el uno, era el otro o si no los dos. Y ella fue la que por favor nos pidió que no nos hiciéramos más. Era tanto y tan seguido que al final nosotros lo que le hacíamos era: cariño, ponte ahí', cariño, ponte ahí, apartándola, apartándola, apartándola. Y llegó un momento donde la niña empezó a llorar y dijo: Por favor, basta".

Aunque esto le pasa muy en a menudo, asegura que cuando se trata de niños, le cuesta más decir que no a una foto. Unas declaraciones tan impactantes que hasta el propio Risto Mejide se quedó de piedra. Paula Echevarría terminó la conversación alegando que: "¿Dónde queda el sentido común? ¿Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta, lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino... Pero, ¿ella?.. ¿Por qué?... ¿Para qué?".

Más noticias sobre Paula Echevarría

- Paula Echevarría cuenta cómo ha engordado

- Paula Echevarría y Bustamante unidos (y enfrentados) por sus proyectos

- David Bustamante y Paula Echevarría ya pueden vender su casa