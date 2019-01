28 ene 2019

Compartir en google plus

Las especulativas noticias sobre la relación de Paula Echevarría y David Bustamante distan mucho de la realidad. Pero más dista la opinión que tienen el uno del otro. David se sincera sobre la relación con su exmujer, y cuando parece que todo está bien, ella sale y le para los pies.

Hace unos días le preguntaban al cantante de 'Héroe', cómo era su relación con la madre de su hija: "La relación con Paula está maravillosamente bien. Tenemos una hija en común, somos familia. Mejor relación no se puede tener". Obviamente, esta afirmación dejaba las expectativas de una idílica relación de exs que no está ni cerca de ser lo que imaginamos. Cuando le preguntan por la nueva serie de la actriz, asegura que no ha podido verla por temas de trabajo, pero deja entrever que confía en su trabajo porque "ella es un fenómeno". Lo que sí habrá visto David es el videoclip que protagoniza Paula Echevarría con Carlos Rivera, que se estrenó el mismo día que el suyo y le ha superado con creces en vistas y reacciones.

Pero ha sido Paula quien ha desmentido las palabras de David, o al menos las ha intentado aclarar lo máximo posible. Durante su presentación del nuevo smartwatch Tous by Samsung Galaxy Paula aprovechó para contestar a aquellos que insistían en cómo era su relación con el padre de su hija. Y para sorpresa de muchos, ella agradeció esta pregunta: "Pues está bien que me lo preguntéis cómo está la relación con David después de tantas cábalas que hacéis."

"Buena, normal, como debe ser. Hemos sido una pareja muchos años de nuestra vida, hemos tenido una pareja en común. Ahora mismo no somos los mejores amigos del mundo, ni vamos a tomar café los fines de semana, pero la relación es normal, mucho más normal de lo que la gente quiere hacer ver.", comentaba. ¡Nada de espectacular!

Paula ha querido dejar claro que las palabras de David de todo es maravilloso, no tienen nada que ver con la realidad. Dejan ver que son tan amigos como siempre y simplemente son unos padres que llevan civilizadamente su relación por el bien se su hija.

Más noticias sobre Paula Echevarría y David Bustamante

- David Bustamante habla de su relación con Paula Echevarría

- Paula Echevarría y Bustamante unidos (y enfrentados) por sus proyectos

- Paula Echevarría y Miguel Torres: supervisan la obra de su casa