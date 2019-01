29 ene 2019

Paula Echevarría ha dado muestras sobradas del cariño que siente por Miguel Torres, su pareja. La última, sin ir más lejos, ayer mismo. El futbolista celebraba su cumpleaños y la actriz, de nuevo, se sacó de la manga un mensaje de esos románticos que se están convirtiendo en un 'must' en su tablón de Instagram.

Junto a una foto de complicidad con su novio, escribía: "Como dice la canción: 'Si no existieras, yo te inventaría..'. Feliz cumpleaños AMOR MÍO". Unas palabras que provocaban un aluvión de reacciones. Muchos de los seguidores Paula aprovechaban el 'post' también para desearle lo mejor al defensa del Málaga.

Entre quienes comentaron, Rosa López. Compañera de edición de 'Operación Triunfo' de David Bustamante, ex de Paula, no sabemos qué tal le habrá sentado al cántabro las bonitas palabras de Rosa hacia Miguel. "Mi niña, te veo una sonrisa tan amplia que te felicito de nuevo., ahora sabiendo que no es tu cumple, sino del que se ha encargado de esa sonrisa. Pues felicidades a los dos y viva el amor", se puede leer.

Este es el mensaje de felicitación de Rosa López a Miguel Torres. pinit instagram.

¿Qué tal le habrá sentado a David este guiño de su amiga a Torres? Esa no es la única pregunta al respecto que tenemos. ¿Qué tal le habrá sentado que su amigo Poty Castillo fuera uno de los asistentes a la fiesta de cumpleaños de Miguel? ¿Estamos ante una doble traición al cantante?

