29 ene 2019

Desde que nacieron, Tania Llasera nos ha mostrado fotos de sus hijos, a los que hemos ido viendo crecer. Bueno, de un tiempo a esta parte, del mayor de los dos, Pepe, apenas hay rastro. Pero todo tiene una explicación que la propia presentadora se ha encargado de ofrecer a sus 'followers'.

Lo ha hecho junto a una foto de la pequeña Lucy. "En breve tendré que dejar de subir fotos de mi Lucy porque no quiero convertirlos en monstruos de las redes antes de su tiempo", explica Llasera antes de añadir: "A Pepe casi no le saco porque la gente ya le reconoce y me parece peligroso. Pero mientras pueda...mirad que carita, y no sabéis como es de risueña mi niña...me la comería".

Una explicación más que lógica y que le ha valido el aplauso de buena parte de su comunidad -no todo van a ser palos, que parece que solo hay 'haters' en las redes sociales y no es así-. Una decisión por el bien de los pequeños y muy coherente.

No es para menos si tenemos en cuenta que Tania tiene más de 600.000 seguidores en esta red social. Una masa lo suficientemente voluminosa como para empezar a tratar con mayor privacidad la imagen de su hijo, que el pasado 14 de enero hizo tres años.

Más noticias de Tania Llasera...

- El peor momento que pasó Tania Llasera este 2018

- Tania Llasera: "Sé mucho de sexo, pero no practico"

- Tania Llasera responde a los que critican sus curvas