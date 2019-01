31 ene 2019

Fue ella misma quien, rota en llanto y del dolor, enunció con un vídeo en Instagram que acababa de sufrir una caída y que se había lesionado un tobillo. Malú contaba cómo durante los ensayos de la gira, había tenido ese percance que le obligaba a parar de manera temporal su actividad.

Ahora, ese paréntesis parece que va a tener que ser más largo. De hecho, ella misma acaba de anunciar, con un comunicado colgado en Instagram, que se ve obligada a cancelar esa gira que preparaba con tanta ilusión porque tiene que operarse para que su tobillo quede bien.

"Familia, como muchos sabéis, durante los ensayos de esta gira sufrí una caída que me generó una rotura de ligamentos en el tobillo derecho", comienzan esas líneas de la cantante, que prosigue: "Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora a la que me podía aferrar con mucho trabajo y sin dudarlo la agarré".

"Peleé y trabajé durísimo para subirme al escenario, estar con vosotros y daros este 'show' que durante tanto tiempo había preparado con infinitas ganas, entrega, paisón, emoción e ilusión. Conseguí con mucho esfuerzo estar ahí y daros todo de mí. Ni vosotros ni el 'show' merecíais menos", continúa antes de llegar a esa mala noticia que tenía que dar a su público.

Finalmente me tengo que operar"

"A día de hoy, me veo obligada a contaros que finalmente me tengo que operar", introduce la artista antes de la traca final. "Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero esto es algo que no está en mis manos, no depende de mí", relata.

Y concluye con unas palabras de cariño para sus 'followers': "Os amo, y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas, mi gente".

Más noticias de Malú...

- Malú acude al hospital para comenzar la rehabilitación

- Malú, vetada en Mediaset

- Malú habla por primera vez de la muerte de su tío Paco de Lucía