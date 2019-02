5 feb 2019

Patricia Pérez, actriz, presentadora y escritora, se dio a conocer por el exitoso concurso 'El Gran Juego de la Oca', junto a Emilio Aragón. Han transcurrido los años y Patricia ha pasado por diferentes programas y televisiones, pero ahora ha dado un giro de 180 grados a su carrera profesional.

Después de tres años de la primera entrega de 'Yo sí que como', se atreve con una segunda, 'Yo sí que como 2'. Amante de los animales, nos habla de sus tres perros: Vicky y Mati, dos gran danés, y el chico de la casa, un golden retriever, al que ha puesto Ponce, de nombre.

Corazón Impresiona el tamaño de Vicky y Mati, ¿por qué eligió esta raza?

Patricia Pérez Hemos llegado a tener 12 perros a la vez y cuando se han ido muriendo, los hemos incinerado para que estén con nosotros. El gran danés es una raza que nos hacía mucha ilusión y nos pusimos a buscar. El primero que encontramos fue a Edu, un perro que nos marcó muchísimo, pero se murió con tres años de leishmania, nos dio muchísima pena. A Vicky y Mati las cogimos por él, es una raza especial. Te parecerá raro, pero son perros muy grandes y muy tranquilos. Te puedo asegurar que dan menos trabajo que los pequeños, pero para tener perros de esta raza hay que pensarlo bien porque necesitan mucho espacio para moverse.

C. ¿Son hermanas?

P. P. Sí, tienen cuatro años, las conocimos por Internet. Un día fuimos a Galicia y Luis (Luis Canut, su marido), se enteró de que una señora había tenido una camada de gran danés y nos fuimos a verlos. Yo me enamoré de Vicky, porque creo que es la más guapa del mundo y Mati, que estaba acurrucada con sus hermanos, también se vino con nosotros.

C. A Mati se le ve con mucho carácter, ¿es así?

P. P. Sí, ella tiene que ser la primera en todo, en comer, en beber, es la que manda. Vicky es desconfiada y más conformista, muy generosa. Aunque sean hermanas, por la experiencia que hemos tenido, siempre hay una que quiere dominar y la otra no se deja. Tenemos que tener cuidado con los mimos y dárselos a la vez para que no se enfaden.

C. Unas perras tan grandes, ¿qué les da de comer?

P. P. Aunque los veterinarios dicen que no se puede mezclar el pienso, yo se lo pongo con huevos y con verduras: nuestra comida les encanta. Imagina que tuvieras que comer bolitas todos los días, sería aburridísimo.

C. Hablemos de la cuota masculina. ¿Cómo es Ponce?

P. P. Ponce era de unos amigos que no lo podían tener en casa. Un día, hablando con ellos, les dije: "Si se lleva bien con mis perras se puede venir con nosotros". Ha sido un perro delicado, tuvo un problema de cadera, rechazó una prótesis y no le podíamos tocar porque le dolía mucho, ahora se deja acariciar y hasta le puedo peinar. Es un perro muy independiente y muy inteligente. Él va a lo suyo, a dormir y que le acaricien, no pretende mandar ni que le manden, va a su ritmo.

Los alimentos son el arma para encontrar la estabilidad"

C. Usted ha dado un giro de ciento ochenta grados a nivel profesional.

P. P. Soy naturópata y tengo un centro para la gente que necesita cuidados: adelgazar de una manera equilibrada, personas con problemas de sueño… Además doy charlas para hablar de cómo nos podemos cuidar y sentir mejor.

C. Hace tres años escribió 'Yo sí que como', y ahora una segunda parte: 'Yo sí que como 2', ¿tanto éxito ha tenido?

P. P. Me lo pidieron mis seguidores y la editorial.

C. ¿Usted cocina?

P. P. (Risas) Cocinera no soy. Hago comidas terapéuticas, que es diferente. Para mí lo más importante es la mezcla de alimentos para conseguir un efecto en el cuerpo positivo y siempre en base a la persona que me lo pide. No hay que comer raro para estar sano, hay que comer bien.

C. La obesidad está siendo un problema. ¿Qué cree que se puede hacer?

P. P. A mi centro vienen padres que traen a sus hijos, porque la obesidad no solo es el físico, puede provocar enfermedades como hipertensión, ansiedad, falta de concentración. Yo les recomiendo no comer repostería industrial: hay que huir de los aceites refinados y, en general, de los embutidos cocidos, de los refrescos... Los alimentos son el arma más poderosa que tenemos para encontrar la estabilidad y ser como queremos ser.

