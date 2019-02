6 feb 2019

La expulsión de Julio Ruz eclipsaba el 'Límite 48 horas' de 'GH Dúo'. Eso no fue suficiente para que Mila y Makoke tuviesen un encontronazo en pleno directo del programa por temas ajenos.

Antes de que Jorge Javier interviniese, y diese paso a otros temas candentes de actualidad de 'GH Dúo', Mila Ximénez se embalaba a comentar todos los sucesos del programa. De repente los micrófonos captaron una reacción de Makoke que no dejó a nadie indiferente. Y menos a Mila Ximénez que intentó ignorarle en pleno directo.

La acusación de la ex de Kiko Matamoros iba directa a la colaboradora de ‘Sálvame’ aunque otros de los que participaban en el programa representaban más problemas para ella que Mila. "¡Me estás haciendo burla y no me dejas hablar!", le decía Makoke a Mila Ximénez.

Makoke se encontraba sentada entre Julio Ruz y Fede. Entre que los vídeos de Fede y su relación con Ylenia han sido de los más comentados del programa, y que la expulsión de Julio Ruz es el centro de atención de todos los seguidores de 'GH Dúo', a Makoke le resultaba imposible hacerse con la atención.

Esta reacción no pasó desapercibida para los espectadores aunque Jorge Javier decidiese seguir con el ritmo del programa. Sin embargo, el tema más comentado en redes era la expulsión por conducta inapropiada de Julio. No sólo por la polémica que ha desatado por sus comportamientos, sino porque los espectadores no le quieren ver en televisión.

Muchos de los seguidores del programa han arremetido contra Telecinco por permitir que Julio Ruz siga acudiendo a los platós de los programas de 'GH Dúo'. ¿Deberían vetar su presencia en televisión después de su expulsión?

