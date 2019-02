8 feb 2019

Compartir en google plus

Lydia, la tía de Georgina Rodríguez -mujer de su tío- que la llamó "sinvergüenza" un par de días después de la muerte del padre de la modelo, ha vuelto a la carga. Ayer se sentó en el plató de 'Sálvame' y quiso poner los puntos sobre las íes.

Tanto ella como su marido se quejan amargamente de haberse enterado del fallecimiento de Jorge, en Buenos Aires, por los medios de comunicación. Algo que ya no tiene remedio. Pero sí que van a pelear por dos cosas: saber dónde está enterrado "para poder llevarle un ramo de flores" y conseguir que les dé el certificado de defunción, puesto que ellos eran los tutores de Jorge y tienen que presentar esos papeles.

Ponía de manifiesto, además, que los deseos de Jorge pasaban por ser enterrado en España, pero que su hija se ha negado a trasladarlo aquí donde, según la opinión de Lydia, los médicos y la sanidad en general son mejores que en Argentina.

Esta piensa que Georgina "se avergüenzan de nosotros" y que por eso ha cortado todo tipo de relación. Algunos de los colaboradores del espacio le advertían que igual el hecho de que hayan salido hablando en los medios de comunicación contando los trapos sucios, pueda haber afectado en el distanciamiento de esta.

No parece que Georgina vaya a entrar al trapo -al menos no de manera directa-. Lo que no está tan claro es que la familia vaya a parar de hacer este tipo de acusaciones en público hasta conseguir sus pretensiones.

Más noticias de Georgina Rodríguez...

- Dolores Aveiro, el apoyo inesperado de Georgina Rodríguez: "La quiero muchísimo"

- Georgina Rodríguez habla tras la muerte de su padre: "Estoy destrozada"

- Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en las alegrías y en las penas: solo les queda la boda