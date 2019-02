8 feb 2019

Se ha convertido en el protagonista de la semana. Después de su expulsión de 'GH Dúo' por una conducta inaceptable. Julio Ruz ha hablado con 'Corazón' para explicar, no solo lo que ocurrió dentro de la casa, también para aclarar algunas de las mentiras que se han dicho sobre él durante su estancia en el concurso.

Tras su expulsión, Julio quiere pedir perdón a María Jesús y reconoce que su comportamiento no ha sido correcto. Además, desmiente todo lo que Gil Silgado habló de él en 'Sábado Deluxe'.

Corazón ¿Cómo vivió su salida de la casa?

Julio Ruz Para mí la expulsión fue un shock. Yo había pedido a la organización dos días antes salir voluntariamente de la casa por todo lo que había pasado y ellos me dijeron que no lo veían necesario. Aún así, respeto la decisión, asumo lo que ha pasado y creo que, finalmente, fue lo mejor.

C. ¿Reconoce que se equivocó y que su actitud no fue correcta?

J. R. Sí. Antes que nada quiero pedir públicamente perdón. No solo a María Jesús, sino a todas las personas que se han podido sentir molestas con mi comportamiento. Perdí el control y las maneras y el único responsable soy yo.

C. ¿Se reconoce en las imágenes?

J. R. No. No me reconozco. Yo sé que no soy una persona fácil para discutir, pero nunca creí que pudiera llegar a ese punto. Me resulta incluso violento ver las imágenes.

C. Entiendo que no quiera justificarlo, porque no tiene justificación, pero ¿qué le pudo llevar a tener ese comportamiento?

J. R. Sin querer justificarme, creo que todo comenzó por un cambio de actitud en ella. De pasar unos días estupendos pasamos a las discusiones. Yo me equivoqué en muchas cosas. Pero creo que el hecho de querer solucionar los conflictos con María Jesús en el mismo momento que se producían, fue un error. La gente necesita su espacio, incluso para discutir. Cuando ella no quería hablar tenía que haberla soltado, haber respirado dos veces e irme a otro lado de la casa, pero entré en un bucle.

Más noticias sobre Julio Ruz...

- Gil Silgado habla sobre la expulsión de Julio Ruz

- Las explicaciones de Julio Ruz tras ser expulsado de 'GH Dúo'

- Duras críticas a Telecinco por sentar a Julio Ruz en plató