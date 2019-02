9 feb 2019 carlos pérez gimeno

Ver a Feliciano López en un acto social no es nada fácil, sobre todo porque la mayor parte del tiempo está compitiendo fuera de España. El tenista acudió a un evento en torno a la salud y el vino bajo el título ‘I Jornada a tu salud’, que explica los beneficios del consumo moderado del vino promovido por las bodegas Marqués de Murrieta, al frente de las cuales estaba su presidente y propietario Vicente Dalmau que fue el encargado de presentar el acto.

Un encuentro donde se dieron cita médicos de diferentes especialidades que gozan de un gran prestigio internacional que fueron los encargados de hablar en primer lugar. El último en intervenir fue Feliciano López, que lo primero que afirmó, con gran sentido del humor, es que después de haber escuchado con gran atención a todas esas eminencias, le había caído "un marrón".

El tenista explicó con gran detalle que estaba a favor del vino y brindaba por ello. "Desde niño en mi casa el vino estaba muy presente porque mis abuelos tenían tierras y recuerdo el tiempo de vendimia y llevarlo a la cooperativa. Cierto es que de pequeño no me llamaba para nada la atención y fue Albert Costa, en el tiempo que fue mi entrenador cuando yo tenía 22 años, quien un día en su casa me convenció para que lo probara y, poco a poco, me fue gustando. Después, otro entrenador me dijo lo mismo. Lo cierto es que tomar una copa de vino de vez en cuando no es tan malo como lo pintan, sobre todo a los que nos dedicamos al deporte. A los 30 años me quité de cosas malas como la Coca-Cola, y demás, pero los mejores años de mi carrera que fueron de los 30 a los 35, nunca me faltó mi copa de vino, y en la actualidad es igual. Es más, soy un gran defensor del vino", así lo explicó.

Feliciano no quiso hablar de temas personales, tan solo cuando nos saludamos a título personal. Le felicité por su futura boda y, con la educación que le caracteriza, lo agradeció y me dijo que estaba todo muy bien.

Más noticias relacionadas...

- El 'zasca' de Sandra Gago a Alba Carrillo

- El mensaje de Alba Carrillo tras conocerse la boda de Feliciano López

- Los detalles del acuerdo entre Alba Carrillo y Feliciano López