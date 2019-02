9 feb 2019

La relación entre María Jesús y Antonio Tejado, es un hecho. Vaya a más o no, estamos ante la primera pareja que se ha formado en 'GH Dúo'; que después de todas las que ha roto, era hora.

Del tonteo de los bailes, "la mano que se escapa" –como dice María Jesús, y algún pico, han pasado a liarse escondidos en la despensa. A Julio Ruz esto no le hace especial ilusión.

El ex de la modelo, Julio Ruz se ha pronunciado sobre las recientes imágenes de María Jesús y Antonio Tejado besándose escondidos. Un tonteo que sigue y que no parece que vaya a cortarse pronto. Ya sabemos cuál va a ser el tema del debate de mañana. ¡Sofía se ha quedado sin protagonismo en 'GH Dúo'!

María Jesús Ruiz está aprovechando muy bien su concurso. Aunque cuando entró formando un trío con Carolina y Julio Ruz, nadie apostaba mucho por ella. Después de la salida de Candela empezaron los tonteos y cuando expulsaron a Julio por comportamiento, la pareja vio el momento de lanzarse a su aventura.

Estas imágenes le están haciendo mucho daño a Julio, que como él mismo dice, lo ve "desde el prisma de alguien enamorado". "Me duele porque sigo sintiendo cosas hacia ella", contaba hoy en una llamada con Socialité. "Si ella es feliz haciendo esas cosas, pues ya está", sentenciaba.

Como todo el mundo, pensaba que este juego era pura estrategia más que los sentimientos de dos personas que se atraen y empiezan a florecer. Julio afirma respecto a las imágenes: "Me duelen. Al principio pensaba que había una estrategia y ahora pienso que puede ser algo real.."Y aunque siga teniendo sentimientos por María Jesús se ha cansado de esta situación: "Sigo queriendo a María Jesús, pero eso no quiere decir que la vaya a esperar, porque no hay nada que esperar fuera.".

