10 feb 2019

Primero sus enfrentamientos con Makoke tras el divorcio, después los rumores sobre una posible relación con Sofía Suescun. Kiko Matamoros no sale de una polémica y ya está metido en otra. Ahora, los problemas vienen de parte de su nueva novia Cristina Pujol, y concretamente de Jonathan, el hijo de esta.

El joven se sentó en el plató de 'Sálvame' para atacar a su madre y para aconsejar a Matamoros que tuviese cuidado con ella porque no cree que esté enamorada de él. "Me decía que nunca estaría con un hombre mayor porque la daba asco", explicó Jonathan, asegurando también que no vive con ella desde los 12 años porque no le podía mantener económicamente por no querer trabajar.

Ante estas duras palabras, el colaborador ha querido defender a su pareja y ha respondido a Jonathan alegando que le da mucha lástima que tenga esa actitud con su madre: "Me da mucha pena ver a un crío de 20 años hablar así de su madre. Con el tiempo le va a pesar todo lo que hace y lo que dice, de verdad".

Además ha querido mandarle un mensaje directamente para que reflexione sobre lo sucedido: "Con 20 años hay que tener el alma más limpia. Si te queda algo de cariño dentro por la persona que te dio la vida, te pasará factura". Matamoros ha asegurado que Cristina está muy afectada con lo sucedido pero que no va a emprender acciones contra él.

Enseguida, Jonathan reaccionó y volvió a contestar a Kiko con una llamada telefónica en directo para aclarar que él lo único que ha dicho, ha sido la verdad: "No opino sobre ti porque no te conozco. No tengo peso en la conciencia, si tú tienes peso por tu padre es porque habrás tenido otro trato, yo he dicho toda la verdad", sentenció el joven.

