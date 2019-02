13 feb 2019

Alejandra Rubio se ha convertido en el centro de atención desde hace unas horas. Su programa en MTMAD comenzó ayer y al parecer, la hija de Terelu Campos no es nueva en esto, o eso es lo que parece a simple vista. Desde el salón de su casa, ha explicado con soltura algunos aspectos de su vida que se desconocían.

Hace tan solo unas semanas, salía a la luz que Alejandra Rubio dejaba los estudios de moda que comenzó hace a penas un año. Ella ha querido explicarlo en primera persona: "He dejado de estudiar. La carrera que estaba estudiando era diseño de moda, personalmente a mí no me aportaba lo que me imaginaba que me iba a aportar. Me he equivocado, estas cosas pasan. Creía que lo tenía clarísimo desde pequeña pero no es lo que me gusta y al final decidí contárselo a mis padres el día de Reyes. Ellos me apoyaron", asegura.

Sin embargo, aunque parezca que la hija de Terelu Campos ha dejado los estudios para dedicarse a la televisión, lo cierto es que ya tiene pensado qué hacer dentro de unos meses: "En septiembre empiezo Derecho, una carrera muy acorde a mí. Siempre he sido una niña estudiosa de buenas notas. Nunca he tenido problemas en ponerme a estudiar. No he dejado la carrera por entrar en el mundo de la televisión", confirmaba.

Alejandra Rubio ha confesado que a veces ser el centro de atención de los medios de comunicación es muy duro: "Todos los días están dando caña con mi nombre en Internet. También se ha dicho que voy a hacer un 'reality', esto no es un 'reality'. La mayoría de cosas que se dicen en Internet son falsas", concluía.

