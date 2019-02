21 feb 2019

Alejandra Rubio ha abandonado diseño de moda: los estudios universitarios que la permitían estudiar lo que realmente le gustaba. No obstante, eso ya es pasado porque la hija de Terelu Campos ha dejado la carrera y se ha centrado en su propio programa de televisión en 'MTMAD'.

Aseguró que ya tiene pensado estudiar derecho, pero eso será en septiembre. Hasta entonces, Alejandra Rubio ya tiene trabajo y por ello, cobra al rededor de 4.000 euros al mes. En este programa que es exclusivo de ella y sus curiosidades, ha enseñado cómo es su casa por dentro: una casa que comparte con su actual pareja, Álvaro Lobo en el centro de Madrid.

Su madre, Terelu Campos, ha expresado lo que piensa sobre esto en el programa donde colabora, 'Sálvame': "Me resulta simpático. Yo no quiero darle consejos, para mí ella es una niña, me parece que es de niña. Siempre me pregunta. Grabé algo con ella que me hizo mucha gracia porque no sabía lo que era, al usar esas palabras tan modernas de ahora", explicaba.

Además, ha tenido tiempo para comentar el último episodio de Alejandra Rubio, donde aseguraba que su madre le daba tuppers todas las semanas: "Soy muy apretada por mi propio interés y tranquilidad. Sé que come y come bien, pero cuando viene a casa, que vienen todos los domingos a comer y a pasar el día conmigo porque es el día que no trabajan le doy tuppers", concluía.

