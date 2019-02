14 feb 2019

Compartir en google plus

Cuando la relación de Sandra Barneda y Nagore Robles saltó a los medios de comunicación, a la presentadora no le hizo ni pizca de gracia. Reservada para todo lo relacionado con su faceta sentimental, Barneda no vio con buenos ojos que alguien se atreviera a sacar la noticia. Tampoco, en esta ocasión, le ha gustado la manera en la que se ha tratado esa presunta crisis con la colaboradora de Telecinco -por ejemplo, las fotos de ella en las que no aparecía en su mejor día-, que ya estaría solucionado -de haberla habido-.

De la mano, la pareja apareció el pasado martes en la presentación del nuevo libro de Risto Mejide, el que se dieron cita numerosos rostros de la cadena de Mediaset -entre ellos, María Teresa Campos, que dejó este 'recadito' al grupo de medios-. Allí, ante esos mismos medios que han hablado estos días de su situación sentimental, mostraron su enfado y descontento con ellos.

Se ha hablado con poca verdad y poco respeto"

Era Nagore la que tomaba la voz cantante para asegurar que "se ha hablado con poca verdad y poco respeto". Unas palabras con las que dar por zanjada, de una vez por todos, ese distanciamiento entre ellas que han querido desmentir en los últimos días con gestos de todo tipo, sobre todo en las redes sociales.

Poco después de que se comenzara a hablar de que vivían separadas y que estaban más cerca de la ruptura que de esa boda de con la que se ha especulado en muchas ocasiones, Barneda subía un vídeo a sus 'stories' de Instagram para asegurar que estaba comprometida en una relación.

Por si eso fuera poco, el pasado domingo Robles celebraba su cumpleaños. Sandra la felicitó públicamente, con una romántica imagen y un cariñoso mensaje. No faltó el regalo de rigor -¿quieres saber qué le regaló?- y, el martes, las pudimos ver de la mano llegando a ese evento. Ya no tienen más maneras de demostrar que entre ellas reina la calma.

Más noticias de Sandra Barneda...

- Las fotos de Sandra Barneda y Nagore Robles, de nuevo, de la mano

- Sandra Barneda demuestra que no hay crisis con Nagore Robles

- Sandra Barneda: ¿crisis sentimental y laboral?