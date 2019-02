14 feb 2019

Acaba de firmar su divorcio de Kiko Matamoros y es una mujer libre y feliz. Makoke concedía este miércoles una entrevista a la revista 'Lecturas' tras haber tenido ese tenso encuentro, cara a cara, con el que ya es su exmarido en el notario. Se acabó. Una vez firmados los papeles de rigor, el matrimonio se ha disuelto y ella parece sentirse liberada para hablar de lo que hay y lo que no hay entre ella y Tony Spina.

Algunos han visto en sus palabras una especie de venganza por el alarde de amor que Kiko está haciendo en los medios tras desvelar su relación con Cristina Pujol. Otros, no se creen sus palabras, pero lo cierto es que, por primera vez, ha hablado de la posibilidad de que entre ellos pueda haber algo más a largo plazo.

Tony y yo no tenemos un contrato de exclusividad"

"Estoy muy contenta con él, pero de momento no es una relación seria", enseñaba la patita. "Todavía no somos novios pero no se qué pasará", añadía, en la misma línea. Y remataba: "Tengo mucha complicidad con él, es el hombre ideal, que pase lo que tenga que pasar, no me planteo nada serio, pero Tony está en mi vida aunque de momento no tenemos un contrato de exclusividad, tenemos una relación especial".

Unas declaraciones con las que deja más que claro que le atrae la idea de poder formalizar un noviazgo, pero que tienen una relación abierta a seguir conociendo gente. Él, en alguna ocasión, ha dicho verla como una figura más maternal. Ella, no ha ocultado en ningún momento que se muere por el italiano.

En varias ocasiones se les ha 'cazado' juntos: saliendo y entrando de algún hotel o disfrutando de la noche, juntando sus cuerpos más allá de los límites de una amistad al uso. Difícil poner una etiqueta...

