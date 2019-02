15 feb 2019

Poco más de un día después de conocerse que Kiko Matamorosya había firmado el divorcio con Makoke, el colaborador de 'Sálvame' daba un bombazo en el plató del programa de Telecinco. No acaba de salir de un matrimonio y está dispuesto a meterse en otro. Y de manera inminente. Con la fecha fijada y a la vuelta de la esquina.

Al menos, así lo aseguró ayer por la tarde. Kiko está dispuesto a convertir a Cristina Pujol, con la que lleva un par de meses, en su mujer. Lo hará el próximo mes de junio, el día 21 para más señas. Parezca o no precipitado, eso es lo que anunció ante el asombro de una Carlota Corredera que no daba crédito.

"Yo sé que firmé el divorcio y si me lo han dado pues ya está. Si me lo dan mañana también. Y si tardan un mes también. Con tal de que me lo den antes del 21 de junio, que me pienso casar ese día...", soltaba como si nada.

Corredera le pedía más detalles y este, además de decirle que estaban invitada tanto ella como David Valldeperas, le confesaba: "Una cosa para pocos, para 40 o 50 escogidos. Va a haber muy buena música, jazz, por supuesto". Una ceremonia íntima que, no nos cabe menos duda, llevará una exclusiva detrás.

Ya la semana pasada, Matamoros posó en la portada de 'Lecturas' junto a su novia. Esta fue muy clara: no descarta tener un hijo junto al que parece ser el hombre de su vida. Un flechazo en toda regla, pero, hasta que no les veamos casados de verdad, tendremos que esperar para ver si no se trata de una de las ironías de Kiko.

