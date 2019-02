19 feb 2019

Dice que se casa el 21 de junio con la mujer con la que comenzó una relación hace un par de meses. Hay quienes no le creen y se han encargado de ponerle en tela de juicio en los platós de televisión o con declaraciones ante los micrófonos de la prensa. Pero a Kiko Matamoros le da igual. El viernes posó junto a Cristina Pujol en lo que sería la presentación en sociedad de la albaceteña.

Su hija Laura está molesta porque se ha enterado por la tele. Su ex, Makoke, asegura que este le dijo que no está enamorado y que, en un mes, mandará a su novia de vuelta a Albacete. Y Anita, la menor de sus vástagos, dio una respuesta que va en la misma dirección que su madre y que los colaboradores de 'Sálvame': no va a haber boda, es tan solo un juego de Matamoros.

Ante todo el circo que se ha generado alrededor, Kiko ha optado por el sarcasmo. Ese del que hace uso, en multitud de ocasiones, en las redes sociales. Ese con el que se manifiesta para venir a decir que le importa más bien poco las opiniones de terceros. Porque está dispuesto a seguir viviendo su historia.

El colaborador de 'Sálvame' ha publicado un primer plano de su cabeza del acto del pasado viernes, sonriente, y ha escrito: "Entre preocupado y muy preocupado". Para dotar de mayor fuerza a su frase, la acompaña con unos emoticonos pidiendo silencio. Algo que, sintiéndolo por él, dudamos que suceda.

El jueves tendrá una nueva oportunidad de seguir dando las explicaciones que considere cuando acuda al programa, como defensor de la audiencia. O a seguir jugando con el sarcasmo a hacer lo que le dé la gana. Al fin y al cabo, es su vida y, desde hace unos días, un hombre divorciado.

