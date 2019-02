16 feb 2019

Cuando uno cree que todo va viento en popa, de repente, puede empezar una tormenta por donde menos te imagines. María Jesús ha querido dejarle las cosas claras, y aunque ha sido un poco dura, esto será mejor para el futuro de la relación.

Antonio no sale de un disgusto para llevarse otro. En medio de sus polémicas, venganzas y amenazas con Candela Acevedo, tiene que hacer frente a su relación con María Jesús. Una relación que está cogida con pinzas. Que lo mismo hay dudas, que hablan de boda o que la modelo le dice que no hay nada entre ellos.

"Yo me quiero enamorar y contigo no siento eso… contigo es solo una atracción física… Y como es una atracción física no lo quiero hacer público", le dice María Jesús a Antonio. Que se queda desconcertado con las palabras de su pareja de verdad dentro de 'GH Dúo'. "Yo no lo entiendo. A una atracción física no se le dice te quiero."

¡Qué estás diciendo, Antonio! María Jesús rápidamente le contesta y le dice: "Cómo te voy a decir te quiero". Puede que él esté confundiendo sus momentos con Candela dentro de la casa con los de la modelo. Pero no. Lo que sucede es que no ven con los mismos ojos su relación: "Que yo tampoco soy gilip***, que no me he criado en un verano como las amapolas, no me digas que es una atracción física porque no", le justifica Antonio a María Jesús.

Y después de un tenso momento, en el que parecía que las cosas se podían torcer y mucho, ella le aclaró que estaba siéndole sincera. Además, él se lo había pedido. "Que me suelte… eso no va a ser posible aquí", le sentenciaba María Jesús sobre su relación. ¡Antonio está perdido!

