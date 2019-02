16 feb 2019

Kiko Matamoros y su novia, Cristina, llevan siendo noticia muchos días. Empezando por la aparición del hijo de Cristina en 'Sálvame' acusándola de mala madre, hasta su anuncio de compromiso. ¡Cómo corren estos dos!

La novia de Kiko Matamoros ha intentado mantenerse lo más alejada posible de las cámaras y los rumores. Pero es inevitable y ha tenido que acceder a contestar algunas preguntas para dejar las cosas claras. El colaborador, "mi Kiko", como dice ella, la ha defendido todo el tiempo a capa y espada incluso en contra de las afirmaciones de su hijo, que según él, le dan mucha pena. Pero sabemos que Kiko, con relación a los hijos, no tiene problemas en poner los puntos sobre las íes.

Por fin, Cristina que es bastante reticente a las cámaras, ha decidido aparecer en público junto a Kiko Matamoros. El reportero de 'Sálvame', que parece que la persigue día y noche, ya reconoce: "Sigue asustándose cada vez que me ve la pobre, no se acostumbra". Aunque, una vez está en frente de todas las cámaras, no hay vergüenza ninguna y hasta se besan.

Obviamente, las comparaciones de la novia de Kiko Matamoros no han sido pocas. Ya habían comentado lo guapa y atractiva que es. Incluso el reportero cuando la vio por la calle, y la sorprendió sin ir arreglada, reconocía que era guapísima. ¡Hasta la compararon con Angelina Jolie!

Pero lo mejor fue cuando le dijeron a Cristina: "Están diciendo que te pareces a Makoke". Increíble. No cambio la cara si quiera, sólo agradecía los piropos de los colaboradores. Pero ante el nombre de la famosísima ex de Kiko, ni se inmutó. ¿Qué le habrá parecido al enterarse que también la comparaban con la reina Letizia?

Parece que la televisión no le gusta, o al menos no está del todo cómoda. Sin embargo, en al vida de Kiko eso es un imprescindible, y para más, ¡ya anunció que es muy probable que pronto aparezca por el Deluxe! ¿Responderá a las duras palabras de su hijo públicamente?

