El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, le ha propuesto como candidato para el Premio Nobel de la Paz. El motivo, su iniciativa a la hora de rebajar la tensión militar con Corea del Norte.

"Creo que puedo decir esto, el primer ministro Abe de Japón me entregó la más hermosa copia de una carta que envió a la gente que otorga una cosa llamada el premio Nobel de la Paz", contaba Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca hace un par de días.

"Me dijo que me había nominado, con todo el respeto, en nombre de Japón, y que habí apedido que me entreguen el premio Nobel de la Paz", informó el mandatario. Eso sí, con los pies en el suelo, Donald es consciente de que "probablemente nunca lo recibiré". E ironizó sobre el hecho de que su antecesor en el cargo sí lo recibiera: "Se lo dieron a Obama, a los 15 segundos de llegar a la Casa Blanca, y ni siquiera sabe por qué lo recibió".

La supuesta nominación de Trump para el Nobel de la Paz por parte de Tokio se sumaría a la sugerencia hecha en el mismo sentido por homólogo surcoreano, Moon Jae-in, según comunicó el propio mandatario estadounidense en mayo de 2018.

