20 feb 2019

Se rumoreaba, desde hace días, que María Lapiedraiba a ofrecer una exclusiva para anunciar su ruptura con Gustavo González. Así ha sido. Pero lo que nos ha pillado a pie cambiado es que él también ha querido ofrecer su versión de los hechos en la portada de una revista.

Concretamente, en la de 'Diez Minutos'. Es ahí donde el fotógrafo se desahoga tras ese punto y final con la actriz. "He roto con María. Me he sentido arrastrado", se puede leer en la portada en la que Gustavo confiesa estar destrozado, porque pensaba que el amor con Lapiedra iba a durar para siempre.

Asumo que María no me quiere o no me quiere bien"

"Es muy duro y difícil plantear una ruptura con la mujer de mi vida. Pero el amor estaba encaminándose hacia una relación dañina", explica González en esa conversación con el periodista. "Estoy destrozado, con la sensación de haber fracasado, de perder a la mujer que más he querido pero a la vez sabiendo que no pierdo a María si no que asumo que no me quiere o no me quiere bien", dice con dureza.

Lo cierto es que la semana pasada María tuvo un gesto que no le gustó nada. Esta decidió colgar una foto de la exmujer de Gustavo, harta de que mirase todo lo que ponía ella en sus 'stories', y la sacó del anonimato. Una maniobra por parte de esta que desembocó en una fuerte discusión que puede haber sido el detonante de esta ruptura definitiva.

Esperaremos para ver cómo contraataca Lapiedra. Porque va a hacerlo. No nos cabe la menor duda. El 'show' está servido.

Más noticias de Gustavo González...

- La primera crisis de pareja de Gustavo González y María Lapiedra

- Gustavo González se retoca los labios y así ha quedado

- Gustavo González cuenta los detalles de su detención