23 feb 2019

La ruptura de María Lapiedra y Gustavo González era la crónica de una muerte anunciada. Sus constantes crisis públicas y rumores de infidelidad daban pistas de lo que después ocurriría: ambos protagonizaron dos portadas de revistas anunciando su ruptura.

Pero, de repente, la historia podría dar un giro radical. A pesar de que algunos medios ya hayan señalado a la hermana de Risto Mejide como la nueva conquista del fotógrafo, parece que María Lapiedra y Gustavo González seguirían juntos.

Eso es lo que afirmó Rafa Mora en 'Sálvame'. El colaborador aseguró que, según fuentes muy fiables, la ruptura de la pareja se trataría de un montaje. "Me dicen que esta noche han quedado para verse en Madrid, riéndose de toda la audiencia", afirmó.

Además, al parecer, tras este movimiento se encuentra un motivo económico: "Me cuentan que esto lo han hecho para sacar pasta y pagarse la boda". No sería la primera vez que la sombra del montaje planea sobre esta pareja. El tiempo dará la razón, o no, a Rafa Mora.

