21 feb 2019

Que Jorge Javier Vázquez no se corta el pelo no es nada nuevo. El presentador de 'Sálvame' protagonizó hace unas semanas un encontronazo con el público de 'Gran Hermano Dúo' al que achacó la excesiva utilidad de los abucheos en pleno directo con los concursantes de Guadalix.

Esta vez, Jorge Javier ha protagonizado un ataque hacia uno de los programas que más éxito está teniendo en la parrilla televisiva actualmente. Hablamos de 'La Voz', el 'talent show' de música por excelencia en España que está arrasando. Pero parece que esto no le ha hecho mucha gracia a Jorge Javier Vázquez que ha atacado de forma directa al programa.

"Me he tomado un café y me está dando calor. A ver, este cuerpo es así", comentaba el presentador en pleno directo. Parece broma pero lo cierto es que este comentario llevó al ataque más directo del presentador: "No entiendo cómo en otras cadenas tienen 'La Voz'. Eso es conformarse con poco, porque aquí tienen la voz y el cuerpo", confesaba.

Sin duda, un dardo envenenado al grupo 'Atresmedia' que no sabemos si se lo habrán tomado muy bien. Lo que está claro es que Jorge Javier sí se siente amenazado por la pérdida de datos que 'Mediaset' estaría sufriendo últimamente. ¿Qué será lo siguiente?

