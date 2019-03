13 mar 2019

Parece que Miriam Saavedra está pasando por un mal momento. La expareja de Carlos Lozano participó en 'GH VIP' y consiguió ganar, algo que nadie se habría imaginado, al menos, al principio del programa. No solo cobró los 100.000 euros del premio sino que cada semana conseguía recaudar una cantidad de dinero que parece haber perdido por completo.

Ya lo dijo cuando salió de Guadalix: el dinero que había ganado iría destinado a una nueva casa para su madre. Y así lo hizo. Sin embargo, parece que ahora, su colaboración, de nuevo, en 'Sálvame' se debe a que la exconcursante no tiene ni un duro. Ha retomado, además, sus vídeos en la plataforma digital de 'Mtmad', donde ha confesado su actual situación económica.

Miriam Saavedra se confesó cuando uno de sus seguidores le preguntaban sobre si las personas se acercaban a ella por interés: "No quiero pensar eso. Pero no van a conseguir nada porque estoy más pelada que un gato despellejado", bromeaba. Lo cierto es que no se sabe al cien por cien si realmente esto es cierto. Solo Miriam Saavedra conoce la verdad.

