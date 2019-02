21 feb 2019

Ayer amanecíamos con dos portadas que daban la misma noticia, pero desde el ángulo de cada uno de sus protagonistas. Gustavo González y María Lapiedra, tal y como se había hablado en los días anteriores, habían puesto punto y final a su relación. Él lo contó en la revista 'Diez Minutos'; ella, para 'Lecturas'.

Pero, además, el fotógrafo se sentó por la tarde en el plató del programa para el que trabaja, 'Sálvame', y dio más detalles de esa ruptura que se veía venir desde hace tiempo. Sobre todo, desde que María decidió mostrar la cara de la exmujer del 'paparazo', una persona completamente anónima.

Sus compañeros ponían en tela de juicio que lo que hubiesen hecho fuese normal. Incluso, ético. Gustavo aguantaba el chaparrón de los reproches de gente que, como Gema López, es además su amiga. "Lo estoy pasando muy mal, para mí es muy difícil", decía con cara de circunstancias.

A mí me abrió los ojos que tocase a mis hijos"

Pero, ¿qué es lo que llevó a que este se diera cuenta de que la relación no era la más recomendable? Pues que no se cortarse a la hora de meter por medio a sus hijos. "A mí me abrió los ojos que tocase a mis hijos. No sé si perdonar, voy a tener que asimilarlo. Espero que algún día pueda charlar con ella, que se dé cuenta y que recapacite por los errores que ha cometido", reflexionaba.

A pesar de todo ese dolor y de saber que Lapiedra no ha tenido un comportamiento adecuado, manifestaba que se encontraba en medio de una especie de sentimientos encontrados. "Ojalá esto fuese una pesadilla y la pudiese recuperar", se lamentaba repitiendo lo mismo que en la entrevista de 'Diez Minutos', que la actriz ha sido la mujer de su vida.

Gustavo dejaba claro que no ha habido terceras personas por medio y que confía que esta no le haya sido desleal en ningún momento. Eso sí, aseguraba que le ha pillado en otro tipo de mentiras que no entraba a valorar, pero en el terreno de las infidelidades dice no tener ni la más mínima sombra de la duda.

Parece que, ahora sí, estamos ante la conclusión de una relación de la que hemos sido partícipes en el último año gracias a sus intervenciones periódicas en los medios de comunicación.

Más noticias de Gustavo González...

- Gustavo González se retoca los labios y así ha quedado

- La primera crisis de pareja de Gustavo González y María Lapiedra

- ¿Le ha sido infiel María Lapiedra a Gustavo González?