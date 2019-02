24 feb 2019

Parece que María Lapiedra tiene muy claro que no volverá con Gustavo González, a pesar de que hay quienes afirman que su ruptura se trata de un montaje. Eso fue lo que dijo en su visita al 'Deluxe', entre otras muchas cosas.

María Lapiedra afirmó estar muy dolida porque siente que Gustavo no le ha dado el sitio que merecía y, según ella, es precisamente por eso que los hijos del fotógrafo le han insultado en varias ocasiones. Fue en ese preciso momento donde aprovechó para cargar contra la exmujer de Gustavo González, como ha hecho en ocasiones anteriores.

"Me da bastante asco que intente meterse con el físico de la ex cuando probablemente sea mucho más feliz que ella, que aún teniendo un físico mejor, no ha conseguido lo que más quería, que era tener un amor de verdad", afirmó María Patiño muy enfadada.

Durante la entrevista, María Lapiedra también afirmó que, a pesar de seguir queriendo a Gustavo, ya no sentía el mismo deseo que antes hacia él: "No se deja de querer de un día para otro, pero no le deseo".

El fotógrafo, que en ese momento se encontraba en las instalaciones de Mediaset, entró en directo para afirmar que estaba desolado tras escuchar la entrevista de María. "Sí le he dado su sitio, de hecho me precipité al presentársela a mis hijos", afirmó el colaborador. "He puesto el alma en esta relación, y mi vida patas arriba, y ella es la única que no lo entiende", añadió.

