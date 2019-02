21 feb 2019

No sabemos hasta qué punto estaba pactada la pregunta para que ella pudiera dar la respuesta con demostración gráfica incluida, pero lo cierto es que Pablo Motos no pudo evitar cuestionarse si, con el vestido que llevaba Pilar Rubio, era posible llevar ropa interior.

Puede parecer una pregunta indiscreta e, incluso, absurda, pero lo curioso del diseño, la verdad es que invitaba a hacerla. "No quiero ser indiscreto pero, ¿y la ropa interior?", se lanzaba Pablo, que recibía la respuesta de ella: "¿En serio, Pablo? O sea, ¿llevo un vestidazo y lo primero que me preguntas es por la ropa interior?".

Él intentaba arreglarlo, justificando esa cuestión que todo el mundo se estaba haciendo desde casa: "No, no. Lo primero en lo que me he fijado ha sido en el vestidazo. Lo segundo es que hay una zona que no tiene ninguna lógica".

"Vale, es verdad que es un vestido que está hecho con pequeños cortes y no puedes llevar unas bragas. No puedes llevar bragas, no puedes llevar un tanga porque se vería también... Y tú has pensado, está no lleva nada y en casa lo mismo. Pero bueno, voy a decir la verdad, yo siempre voy como tengo que ir", dejaba en al aire ante la incertidumbre de los presentes.

Era en ese momento cuando daba la explicación pertienente, para sacar de dudas a todos los que, también desde casa, se habían hecho la misma pregunta: "Y entonces lo que llevo es el tanga C que no sé si os tengo que explicar que esta es la parte de delante y esta la de detrás. Y os preguntaréis que hasta dónde llega. Esto no llega hasta el culete, esto llega un poquito más arriba, o sea que se encaja y se queda ahí todo el día. Es súper cómodo".

Pilar Rubio muestra el tanga que llevaba puesto ayer en 'El Hormiguero'. pinit d.r.

