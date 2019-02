20 feb 2019

¿Quién dijo que los 'looks' aburridos son para la oficina? Desde luego Pilar Rubio no comparte esa opinión, eso ya nos lo demostró con uno de los trajes más coloridos y llamativos de la temporada y ahora, su nueva propuesta para la ofi nos ha enamorado aún más.

Esta vez la presentadora ha vuelto a deleitarnos con uno de esos 'looks' arriesgados que tanto nos encantan y además nos parece perfecto para hacer frente al entretiempo.

Para conseguirlo, Pilar Rubio se ha decantado por una falda tipo lápiz (ideal para marcar 'tipazo') y por una blazer en color negro. Hasta aquí todo normal, podría ser un 'look' de oficina más tradicional, pero lo cierto es que Pilar no ha podido resistirse a sacar su lado más rockero y también ha incluido una camiseta del legendario grupo de Guns N' Roses. ¿El resultado de esta combinación? Un 'lookazo' elegante, súper cañero y con ese algo diferente que nos encanta de los 'looks' de Pilar.

Está claro que ella de atreve con los 'looks' más atrevidos, eso también nos lo demostró sumándose a la tendencia del neón por todo lo alto ¿Y tú? ¿Te atreverías a copiar este ultimo 'outfit' de oficina de la presentadora?

