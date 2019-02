22 feb 2019

María Lapiedra y Gustavo González están mediatizando toda su ruptura, y han conseguido mantener a todos a la espera de la respuesta del otro. Esta vez es María Lapiedra la que le da un ultimátum a su ex. ¿Hay una posibilidad de reconciliación?

Aunque Gustavo González afirmaba que era muy difícil terminar una relación con la mujer de tu vida, es la mejor solución a terminar con una relación dañina. Sin embargo, el daño sigue estando ahí y haciéndose más grande cada vez que aparecen en televisión.

María dice que está "mal y decepcionada" ante las palabras del colaborador que le culpa de esta situación: "María me hizo sentir especial y con estas declaraciones me hace sentir uno más. Yo creo que la única que duda que yo he dado todo es ella y me da mucha pena. Yo he sido muy feliz con ella aunque últimamente veníamos con muchas desconfianzas. Lo he pasado realmente mal, llevo pasándolo mal mucho tiempo y estoy me ha hundido", decía Gustavo.

"Si sigue así me va a perder para siempre", ha dicho ahora María Lapiedra. Supuestamente no quiere ni verle, pero sin embargo, hay indicios de que no vaya a perderle según sus palabras. "Él me ha decepcionado con tantas mentiras. Igual es que la otra (su anterior mujer) no hacía nada", ha sentenciado la actriz.

Él ya le ha mandado todas sus cosas y no van a quedarse juntos según cuenta Lapiedra: "por supuesto, no me voy a quedar en su casa, me quedaré en casa de una amiga. Ya me ha mandado todas mis cosas. Le dije que me las mandara porque sino se las iba a regalar a otra".

Ante la posibilidad de que esto pueda ser un engaño o una forma de ganar dinero fácil, ella asegura que está muy tranquila y que todo lo que ha dicho la gente ha sido siempre invención. "Me da igual lo que diga la gente. También decían hace un año que volvería con mi ex y era mentira".

