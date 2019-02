22 feb 2019

Candela Acevedo había prometido que iba a mostrar los mensajes en los que Antonio Tejado la convencía para entrar en 'GH Dúo' y defenderse dentro de esa guerra que mantiene con la madre de su ex. Pero, no contenta con eso, quiso destaparle aún más, sacando unos WhatsApp de este sobre Chayo Mohedano que van a tener consecuencias. Seguro.

Porque Antonio, cuando le tocó enfrentarse a la curva de la vida dentro del 'reality', rompió en llanto y dijo que quería reconciliarse con la madre de su hijo y poder tener, de nuevo, una relación normal. Entonó el 'mea culpa', reconociendo que había tenido una juventud rebelde en la que había hecho daño a Chayo, pero que había cambiado.

Tanto ella como su madre, Rosa Benito, reaccionaron en las redes sociales dejando ver que no se creían nada. Que Tejado estaba montando un espectáculo para dar pena a una audiencia que parece haberse enganchado a sus culebrones.

Candela mostraba a Jorge Javier Vázquez esos mensajes en los que quedaría claro que es Antonio quien la presionó para entrar en el concurso. "El 25 de octubre cuando a Antonio le proponen ir a 'GH Dúo', Antonio me lo propone a mí, yo le digo que no, que entre con Chayo Mohedano y él contesta que ni en un millón de años", ponía en ese mensaje de menosprecio a la que fue su pareja.

"Yo le digo que prefiero que entre con otra persona porque no me encuentro preparada y yo tengo otra profesión y no creo que ese sea mi medio. Finalmente me convence de ir los dos y al mes me dice que es mejor que no entremos porque no estamos bien", explicaba mientras mostraba la pantalla de su teléfono al presentador.

"Yo le digo que es verdad que no estamos bien, pero que yo ya lo he dicho en el trabajo, a mi jefe… Total, que se deja relación y Antonio es libre de entrar con quien le dé la gana. Con Alba, con Chayo… Y después, a la semana me llama otra vez a mí y me dice que nos han propuesto entrar en pareja en crisis y le digo que sí", continuaba con la explicación antes de concluir: "Total que no entiendo en qué momento soy yo la que quiero entrar. Y ahí están las pruebas".

Más noticias de Chayo Mohedano...

- Chayo Mohedano habla de su época más oscura

- La indirecta de Chayo Mohedano a Antonio Tejado por su comportamiento en 'GH Dúo'

- Chayo Mohedano deja tirado a su público en uno de sus conciertos