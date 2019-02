24 feb 2019

El plató de 'Viva la vida' fue testigo de un emocionante reencuentro, el de Tamara Gorro y Emma García. Allí la 'influencer' habló abiertamente de sus intenciones de ampliar la familia e hizo una pregunta clave a la presentadora.

"¿Eres más feliz en esta nueva etapa?", preguntó muy directa Tamara Gorro. "Mírame, que yo te conozco mucho", seguía diciendo. Hasta que Emma García ha respondido con total sinceridad.

"Lo he pasado tan mal en esta nueva etapa, que estoy tan feliz ahora", ha dicho entre risas, dando un titular que hasta ahora era desconocido. "Me he puesto nerviosa", ha confesado más tarde a sus colaboradores.

Y es que, aunque se hubiese pronunciado hasta ahora, para ella no ha sido fácil ocupar el lugar que Toñi Moreno había dejado y decir adiós a 'Mujeres y hombres y viceversa', tras 10 años al frente del espacio matinal.

