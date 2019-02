26 feb 2019

Lo de Paz Padilla es un no parar. Tanto dentro como fuera de la televisión la presentadora ha intentado renovarse siempre. Pero sus proyectos no sabes nunca por dónde van a salir. Esta vez no tiene nada que ver con la televisión, al menos de momento, pero sí que lo veremos todos.

Su perfil de Instagram es una joya. Desvela sus momentos más locos. Lo mismo cuenta que está de viaje con su hija, trabajando o se sube a un monopatín fuera del estudio de su programa y lo plasma en sus stories. Aunque sus momentos más visionados son los de sus talentos ocultos en 'Got Talent'. Un botón de oro deberían darle a la presentadora por cada una de sus invenciones.

Después de montar en 2017 un bar en Villaviciosa, 'Los tunantes de Villa', Paz Padilla se embarca en un nuevo proyecto también fuera de la televisión. ¡Pero no fuera de cámaras! compartió un misterioso story en el que salía un mueble y herramientas de decoración. Una escalera, ovillos de lana, tijeras y un mensaje muy claro: ¡Nuevo proyecto!

No sería el primer proyecto de manualidades de Paz Padilla si pensamos en la tarta que le hizo a su hija por su cumpleaños o en los envoltorios de los regalos de Navidad. ¡Algo nos teníamos que haber esperado!

Además, ha creado una cuenta en Instagram que se llama 'No ni ná', y en la descripción su nombre. De momento no ha desvelado de qué va esta nueva inversión de su tiempo, pero parece ser que las manualidades van a ser algo más que un hobby para Paz Padilla. "Estamos en construcción. Pronto daremos más información", decía en el pie de la imagen de Instagram. No hay arte que se le resista a la presentadora de 'Sálvame'.

