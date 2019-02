28 feb 2019

María Jesús Ruiz llevaba muy bien su concurso hasta ahora. Su relación con Antonio Tejado ha sacado lo peor de la miss y le ha hecho cometer sus peores errores durante el concurso de 'GH Dúo'. Al menos, eso es lo que comentan los colaboradores del programa de AR.

Según María Jesús, Antonio Tejado podría haber tenido una reacción violenta a una conversación privada que estaban teniendo ellos y Candela Acevedo, la ex del colaborador. "Se ha puesto las manos atrás para que no haya ningún tipo de riesgo porque sabe perfectamente que es capaz de todo", acusaba la miss a Antonio.

Este gesto ha revolucionado a las redes sociales, pero también a todos aquellos colaboradores que tienen la oportunidad de decir qué piensan al respecto como Joaquín Prat. Este ha admitido que siente pena por ella, por todo lo que ha pasado pero que aquí se ha confundido. "Con lo bien que ibas, vas y la cagas frivolizando con un asunto tan serio como el de los malos tratos", comentaba en el programa.

Además, las imágenes de la conversación desmienten no sólo la falsa acusación de María Jesús, sino que Antonio no llevaba si quiera las manos detrás como ella contaba. "Queda más que claro que Antonio Tejado no va con las manos detrás, María Jesús iba directamente a la final pero su actitud es inaceptable", añadía Joaquín Prat sin dejar de comentar que también sentía mucha pena por ella.

María Jesús acababa de pasar un episodio muy turbio dentro de la casa con Julio Ruz, a quien esta actitud le costó la expulsión. Pero también en su vida real sus historias de amor han sido muy perturbadoras. Si María Jesús estaba intentando engañar a sus compañeros para que nominasen a Antonio, o para que la audiencia sentenciase su expulsión, esto le ha salido muy mal y ha jugado con cosas con las que no debería.

Los colaboradores se atrevieron a comentar que, en este caso, quien se merece un castigo como corrección por lo que ha hecho es María Jesús. Sin embargo, la concursante se ha salvado de estar expuesta a la expulsión de la próxima gala de 'GH' donde se enfrentan Kiko Rivera y Raquel.

