28 feb 2019

Compartir en google plus

"No soy de plástico, soy de carne y hueso". Así de tajante se ha mostrado Aurah Ruiz en su programa de Mtmad. Porque en el último capítulo, la canaria ha querido dejar claro que no se ha retocado tantas partes de su cuerpo como se dice. Así que, para acabar con los rumores, ha decidido confesar qué es lo que se ha hecho y qué no.

Todo comenzó cuando tenía 24 años y le dio por hacer deporte. "A los tres meses, me miré en el espejo y no tenía pecho". ¿Qué se le ocurrió? Ir a una clínica clandestina. "Te cobraba bastante menos. El problema era que si tenías algún contratiempo no podían intervenirte para socorrerte".

Así que, con la inconsciencia de la juventud, se lo dijo a su madre y a su hermano y este último se apiadó de ella y le pagó una operación de pecho en una clínica en condiciones, con un cirujano profesional. Ese es el primer retoque que se realizó y casi el único, porque deja claro que, de cintura para abajo, todo es suyo y natural.

"Sí tengo retoques estéticos. Me he pinchado el labio en varias ocasiones y también las bolsas", confiesa sin problema antes de añadir que si tuviera que volver a meterse en un quirófano para mejorar su cuerpo, lo haría. Porque es de las que están a favor de este tipo de modelaje del cuerpo por la obra y gracia del bisturí.

"Estoy muy a favor de los retoques que quiera hacerse una mujer, siempre que se sienta satisfecha de sí misma", manifiesta antes de zanjar que "los cuerpos naturales son los más bonitos". Vamos, lo que viene siendo un discurso lleno de contradicciones, de esos que tienen más curvas que el propio cuerpo de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Más noticias de Aurah Ruiz...

- El reproche de Aurah Ruiz a Jesé Rodríguez sobre su hijo

- La verdad de Aurah Ruiz sobre su relación con Suso

- El vídeo de Aurah Ruiz llorando a lágrima viva que ha preocupado a sus seguidores