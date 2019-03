1 mar 2019

Habría que ponerse en la piel de Alejandro Albalá para saber qué le parece y que sentimientos le remueve que Sofía Suescun, en su regreso a la casa de 'GH Dúo' como repescada, haya vuelto a incidir en el hecho de que sigue enamorada de él. Aunque Alejandro ya nos ha dado alguna que idea de qué se le pasa por la cabeza...

Lo primero que le dijo, tras esa nueva declaración de amor eterno fue un "déjame en paz" que resonó en todo Guadalix de la Sierra. Pero, además, quiso ser claro con su postura: "¿Tú crees que no te adoro? Me parece raro que me digas que no quieres estar conmigo, y luego me digas que me quieres".

Mi segunda felicidad es estar contigo"

Pero, tras esas palabras, venían otras en las que asomaba la sombra de la duda. Las mismas que le ha generado la propia Sofía con su comportamiento: "¿Por qué no quieres estar conmigo? Yo quiero darte una buena vida. Lo único que pienso es en estar contigo, de verdad. Yo soy feliz conmigo mismo, y mi segunda felicidad es estar contigo. Te dije por favor espérame".

"Creo que aunque me digas que no me quieres, en el fondo sabía que lo que me dijiste en la cama -aludiendo a que lo mejor era que no volvieran a estar juntos- no era sincero. ¿Me quieres o no?", proseguía Albalá, que parecía no poder parar mientras Suescun se limitaba a llorar.

El lío es mayúsculo. Y Albalá parece haberse hartado ya de las idas y venidas. Veremos si es lo suficientemente duro como para mantenerse firme en su postura y no vuelve a caer en sus redes en 'GH Dúo'. Quizás, seguir con su acercamiento a Ylenia Padilla le sea de ayuda.

