1 mar 2019 Jose de santiago

sus carreras discurren por caminos separados. Así lo confirma el propio Pepe de Lucía, padre de Malú. "Mi hija y yo llevamos nuestras vidas artísticas independientes". Esa separación se respeta también a la hora de hablar de la intimidad del otro. "Yo no me meto en la vida sentimental de Malú", comenta Pepe a 'Corazón'.

Lo hace sorprendido por las informaciones publicadas en las que se aseguraba que tenía una buena relacion con Albert Rivera, a quien se relaciona ahora con Malú. "No tengo amistad con Rivera, coincidimos una vez en un teatro, y nada más, sé que es un gran aficionado al flamenco", afirma para ratificar: "No tengo ninguna relación con él ni hemos hecho planes juntos".

Nos cuenta que está grabando un nuevo disco y deja entrever que no ha habido comunicación por parte de su hija sobre este asunto. "No he hablado con Malú sobre esta relación, ni siquiera lo he hecho con mi exmujer".

Parece pues improbable que Albert Rivera esté disfrutando de buenos ratos con su ‘suegro’, quien hace tiempo que no tiene una comunicación demasiado fluida con su hija Malú. La relación paterno filial se rompió, según nos cuenta una fuente cercana a la cantante, "porque ella se posicionó al lado de su madre, Pepi Benítez, cuando se divorció de su marido. Pepe nos ha dicho que quiere reconciliarse con su hija, que no entiende la actitud de rechazo, y que le gustaría que la familia volviera a estar unida. Ha sido una sorpresa leer sus declaraciones a una revista, hablando positivamente de Malú y de Albert, porque en ‘petit comité’ el tema familiar es prácticamente tabú. Será que, con sus halagos a su hija, busca que ella recapacite y la relación vuelva a buenos cauces. Pero, a día de hoy, la situación sigue siendo complicada".

Pepe de Lucía, padre de Malú, en una imagen de archivo. pinit Gtres.

Padre e hija ya no coinciden como antes en actos sociales. La última vez que les vimos juntos fue en el 2012, en el funeral por el alma de María Pizarro, la madre de Alejandro Sanz, pero quedan en el recuerdo aquellas fiestas de cumpleaños en las que compartían risas y reuniones con amigos. O cuando cantaban y grababan al alimón el tema Al alba, de su admirado Camarón.

El próximo 15 de marzo, Malú cumplirá 37 años, y no se espera la presencia de su progenitor en la más que segura fiesta familiar. Ni tampoco le veremos un mes después, cuando Pepi celebre su cumpleaños. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que sucediera lo contrario.

Pepi está fuertemente unida a su mediática hija, de hecho, el nombre de ambas aparece en una sociedad limitada, Aprendiz y Canciones S.L., radicada en la localidad madrileña de El Plantío, con sede social en el chalet donde reside la matriarca. Muy cerca, en Majadahonda, vive Malú.

Dicha sociedad se dedica, según reza en sus estatutos, a la producción musical y literaria, y fue fundada en 1998, cuando la artista sacó al mercado su primer disco, que precisamente se titulaba Aprendiz. Es evidente que la exbailaora, desvela uno de los músicos de Malú, "es la mejor consejera de Malú, en lo personal y en lo profesional. La complicidad es total. Es fácil encontrar imágenes de las dos, incluso las hemos visto cantando juntas, aunque la madre lleva retirada desde hace años".

Declaraciones familiares

Pepi todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la relación de Malú y Albert Rivera. Es una mujer discreta y que respeta profundamente a sus hijos. Aún así, cuando la artista salía con Gonzalo Miró, manifestó que este le parecía "un buen chico, me gusta. Pero lo importante es que mi hija sea feliz, porque, si ella lo es, yo también lo soy". Y nos desvelan que a la madre "le dolió mucho la ruptura de la pareja, porque sentía un gran cariño hacia Gonzalo".

El hermano de Malú, que se llama igual que su padre, es guitarrista y trabaja con la artista desde hace años. Curiosamente, cuando a la cantante le entregaron la Medalla de Andalucía, en Instagram tan solo aparecen fotografías de Pepi y sus dos hijos. Y eso que Pepe de Lucía se encontraba allí ese día.

Tras separarse de Benítez, añade el amigo, "Pepe recompuso su vida sentimental al lado de una mujer 30 años más joven que él, Lucía Limón, con la que tiene un hijo adolescente, José, conocido por los suyos como Pepito. La primera vez que aparecieron juntos en público fue, precisamente, en una celebración de cumpleaños del hermano de Pepe. Fue toda una sorpresa, porque habían llevado hasta entonces su relación en secreto. Y Malú no acudió a aquella cita paterna".

Más noticias sobre Malú

- Confidencias: La España cotilla vota

- La madre de Malú, Pepi Benítez, habla sobre su posible relación con Albert Rivera

- 'Sálvame' confiesa que Malú "la lío muy gorda" al visitar el programa