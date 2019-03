2 mar 2019

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat se han enfrentado por la actitud de Antonio Tejado en su conversación con Candela Acevedo. Esta vez no es culpa de algunos de los comportamientos indebidos de Antonio dentro de la casa de Guadalix, sino de sus lágrimas. ¿Es una cuestión de género?

Antonio Tejado y Candela Acevedo tuvieron una conversación seria antes de que se conociese el resultado de la repesca de la casa de 'GH Dúo'. Con vistas a que la ex de Tejado podría quedarse dentro de la casa, quisieron hablar las cosas para no llevarse "mal". Pero la conversación se desvió mucho a su historia de amor y Antonio terminaba llorando diciéndole a Candela que quería todo de ella.

Aunque en un principio él solo quería un abrazo, la química que siente con Candela le confundió. Pensaba que su relación podría mejorar pero ella le dejó muy claras las cosas respecto a su relación. Se va, le deja solo llorando y Antonio se desahoga como un bebé. Mientras ella le va llamando "pesado" por toda la casa.

Esta actitud ha hecho que Ana Rosa y Joaquín Prat se enfrenten. Los colaboradores se quejan de la actitud de Antonio y Ana Rosa les interrumpe: "Perdona, pero si estuviera llorando una chica no os parecería mal. Los chicos no puedes llorar ¿o qué?". Joanquí Prat no se queda callado y le responde: "No es lo mismo llorar que ser un llorica o un lloron". Pero la música del programa suavizaba la situación.

Que el resultado final de la repesca fuese con Sofía como ganadora es un alivio para Antonio porque tener los frentes abiertos con María Jesús y Candela Acevedo juntas en la casa, podría costarle la siguiente nominación.

