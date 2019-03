3 mar 2019

La fecha de la primera aparición pública de Albert Rivera y Malú no va a hacer que esta historia pase desapercibida tanto tiempo. Pero los objetivos están algo más claros. Sin embargo, hay una teoría que desmontaría esta historia. Puede que ambos estén silenciando otra historia de amor con estos rumores.

Malú y Albert Rivera preparan su primera aparición pública para después de las elecciones generales. "Tanta expectación ha generado esta relación que no sabe cómo esto podría afectar a su campaña política, que lo mismo le beneficia, o le perjudica", comentan en Socialité.

"Se va a producir de la forma más natural porque así se lo ha aconsejado el entorno profesional de comunicación al líder de Ciudadanos.", comentaban en el programa. Y se seguirá creyendo así hasta que no se destape que la relación es un montaje para ocultar la verdadera historia de amor de uno de ellos.

Albert no quiere pronunciarse, ni lo afirma ni lo desmiente pero sí que ha dado respuesta a algunas cuestiones relacionadas. "No voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago de la vida delos demás, no lo voy a hacer de la mía. Quiero que lo importante sean los españoles. Todas mis energías tienen que estar ahí concentradas.", comentaba el líder de Ciudadanos. Un silencio también puede ser una respuesta.

Los padres de Malú ya se han pronunciado ante los rumores aunque han intentado desviar la atención y hacer como que no sabían nada. Sin embargo, un detalle importante es que Pepe de Lucía no se lleva muy bien con su hija, y ni él mismo entiende el porqué de su distanciamiento.

Si el resultado de las elecciones es toda una incógnita para los españoles que tanto dice querer Albert Rivera, la verdad sobre esta relación los tendrá aún más en vela hasta las próximas elecciones.

