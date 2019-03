4 mar 2019

Hemos cedido en ‘Star Wars’ (aunque algunos sigamos diciendo ‘La guerra de las galaxias’ como otros Vascongadas), pero no vamos a ceder en ‘Stan & Ollie’. Por eso la película sobre los cómicos se llama en España ‘El gordo y el flaco’ y entre paréntesis el título original (‘Stan & Ollie’). Steve Coogan (guionista junto a Jeff Pope) y John C. Reilly interpretan a quienes más nos gustaban en la infancia.

Una película biográfica sobre su gira de despedida en Gran Bretaña cuando los buenos tiempos habían quedado atrás. Aunque haya algún cliché, esta producción británica dirigida por John S. Baird y ambientada en 1953 resulta emocionante.

Ahí están el éxito, el fracaso y lo que no vemos del humor, eso que John S Baird ya había tratado en ‘Morir de pie’. Stan Laurel y Oliver Hardy fueron los precursores de una forma de hacer humor que tratarían de seguir Abbott y Costello o Jerry Lewis y Dean Martin. Pero más importante que la melancolía de perder al público (o a los productores) es la historia de la amistad entre Stan & Ollie.

La francotiradora de Stalin

Liudmila Pavlichenko.

Estar graduada en la escuela de francotiradores e ir al frente no era suficiente en la URSS de 1941 para pegar tiros a los alemanes. Primero se tenía que morir otro soldado con fusil. Así que Liudmila Pavlichenko primero se dedicó a cavar trincheras. Por una baja tuvo un Mosin estándar modelo 1861/1930 y se estrenó el 8 de agosto de 1941. Según la propaganda soviética, acertó entre los ojos o la sien (donde prefería disparar) a 309 alemanes.

Estuvo a punto de morir tres veces, aunque lo haría a los 58 años de un infarto siendo historiadora. Su último día en el frente fue el 19 de junio de 1942, cuando fue herida en Sebastopol. Pero peor sería enfrentarse a los periodistas (era un caramelo con el que vender el Ejército Rojo). Le preguntaron si no le molestaba que el uniforme le hiciera gorda o si se pintaba los labios en las trincheras. Su vida, contada por ella misma, en ‘Ludmila Pavlichenko. La francotiradora de Stalin’ (Crítica).

Ahora vas y lo cuentas otra vez

Cartel de la segunda temporada de 'Mira lo que has hecho', la serie de Berto Romero.

Si la primera temporada de ‘Mira lo que has hecho’ (Movistar +), creación de Berto Romero producida por El Terrat, nos desencajó la mandíbula, la segunda no va por detrás. Quizá es mejor. Y quizá sea lo mejor que se ha estrenado en la televisión española en mucho tiempo.

Berto no piensa si va a ofender y sigue transitando por territorios desinhibidos. Esta vez exponiéndose más porque está rodando su vida de la primera temporada (con números musicales explicando las contracciones Braxton Hicks). Muy metatelevisivo. Y sigue mezclando ternura, desparpajo y gamberrismo con un toque Larry David que da vergüenza ajena. De la buena.

Marina y su abuela

Carátula de Vozdevieja, el nuevo libro de Elisa Victoria.

Dos escritoras nacidas en 1985 son las voces más peculiares de la última literatura. Por un lado, Cristina Morales con ‘Lectura fácil’ (Anagrama) y, por otro, Elisa Victoria con ‘Vozdevieja’ (Blackie Books). La primera, una hilarante novela de prosa arriesgada sobre cuatro mujeres con ‘discapacidad intelectual’.

La segunda es la historia de Marina, una niña de nueve años a la que en el colegio llaman ‘Vozdevieja’ y cuya mejor amiga es su abuela. “Se sienta sujetando el cigarrillo y yo le hago compañía acuclillada en el suelo. Me gusta verla cagar, unas veces hablamos y otras no, pero siempre me hipnotiza su ritual del papel higiénico. Con parsimonia oriental corta dos trozos de idéntica longitud y los coloca delicadamente sobre sus muslos. A menudo comenta que su abuela era china, y cuando está mi madre alrededor, me dice por lo bajini que, en realidad, era filipina pero que para ella es lo mismo y se hace un lío. Arroja la ceniza en el bidé”.

