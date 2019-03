4 mar 2019

Kiko Matamoros y Makoke han protagonizado uno de sus peores enfrentamientos el s√°bado en el 'Deluxe'. Se insultaron y destaparon mentiras del uno y del otro. Esto, obviamente, a los hijos no les hizo nada de gracia.

"Son tres minutos que me han valido para reflexionar y para pedirle perdón a mi hija que es a quien le tengo que pedir perdón. Lo demás me da asco.", decía Kiko tras la pausa que había habido en el programa y que le había calmado un poco la rabia con la que se había enfrentado a Makoke.

En esos momentos Javi Tudela le había mandado un mensaje a Kiko por su comportamiento con su madre. El colaborador estaba bastante tocado y no quería leerlo porque era muy ofensivo. Cuando le preguntan si lo va a leer, en un principio intenta no hacerlo y contesta "No merece la pena, ni el contenido ni el continente".

Pero cuando explicaba por qu√© estaba tan tocado o por qu√© no merec√≠a la pena segu√≠a argumentando para sus compa√Īeros: "Yo quiero mucho a mi madre y que se caguen en mi puta madre no me hace ninguna gracia. S√≠, el mensaje pon√≠a "me cago en tu puta madre". Es la idiotez de un ni√Īo". Makoke que estaba al otro lado de la pantalla pero en directo en el Deluxe, le contest√≥ a Kiko: "Un ni√Īo que quiere a su madre y no le gusta que la insulten. Demasiado poco te ha dicho.". Jorge Javier le llam√≥ la atenci√≥n porque "lo que no queremos de un lado tampoco lo queremos para el otro".

Lo importante es que Kiko tomo conciencia de la situación y explicó por qué le pedía perdón a su hija: "Le pido perdón a mi hija porque esto es un espectáculo lamentable. Los padres tirándose los trastos a la cabeza. Yo tendría que haber estado más sereno y me he dejado llevar por la rabia."

