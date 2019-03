5 mar 2019

Casi tres años ha tardado en ponerse delante de las cámaras una de nuestras periodistas más emblemáticas, Mercedes Milá, que regresa a televisión con ilusión, con un formato nuevo e innovador y con un acompañante peludo llamado Scott, quien nos dejará divertidas anécdotas, además de robarnos el corazón.

Mercedes piensa sorprendernos con todo tipo de situaciones, realizando entrevistas muy diferentes. Será en #0 de Movistar+, el canal donde se emitirá 'Scott y Milá'.

Mercedes Milá Scott es un perro Schnauzer de casi cinco años.

C. Según tengo entendido llegó a su vida en un momento muy especial.

M. M. Es el perro de mi madre. Llegó a nuestra vida cuando tenía dos meses y medio. Decidimos que viniera a vivir con ella porque mi madre ama mucho a los perros y, con la muerte de mi padre, pensamos que sería de gran ayuda para superar ese momento.

C. ¿Es cierto que cuida tanto de usted como usted de él?

M. M. Es curioso cómo, al final, es el perro quien acaba tomando la decisión de quién es su amo. Entonces, yo vivía en Barcelona y me ocupaba de él más que ningún otro miembro de la familia: lo sacaba a pasear, lo llevaba al peluquero, le ponía la comida... Scott acabó teniendo conmigo una relación muy cercana e hizo que me descubriera el, para mí, mundo nuevo de los perros, por lo que me siento muy feliz.

C. Scott es copresentador de su programa, ¿ha notado algún cambio en su personalidad desde que sabe que aparecerá en la tele?

M. M. Es tan listo que parece que ha estado frente a las cámaras toda su vida. El equipo con el que trabajo está asombrado de cómo se comporta y lo tranquilo que es. Lo de la fama todavía no es una realidad, pero ¡esperad y veréis! —Instagram de Scott: @lametazo—.

C. Ahora que trabajan juntos, ¿le da más caprichos?

M. M. Scott es mi debilidad. Procuro frenarme en los caprichos, pero reconozco que, a veces, se los doy, ¡para qué nos vamos a engañar! Intento hacerlo lo menos posible porque sé que no es bueno para él.

C. Los animales domésticos aportan muchos beneficios a la gente. ¿Se les valora en su justa medida?

M. M. Las personas que tienen perros u otras mascotas en casa las valoran una barbaridad. Forman parte de la familia y, en la mayoría de los casos, los consideran imprescindibles. Lo he ido comprobando con el paso de estos años. Scott tiene casi cinco y, en ese tiempo, he aprendido lo importantes que son para las personas que conviven con ellos.

Scott me ha cambiado"

C. Son centenares los abandonos y maltratos. ¿Cuál sería la solución para evitarles tanto sufrimiento?

M. M. El abandono de animales es terrible y, cuando tienes un perro, te parece imposible que haya gente capaz de abandonar a esa criaturita. Pero también los hay que adoptan perros abandonados y otras personas se dedican en cuerpo y alma a ayudar a estos animales. Esta es una lucha larga, muy larga, de la que hay que hablar mucho para concienciar a todo el mundo. La educación es fundamental. Conozco a muchas personas involucradas: desde gente conocida como Dani Rovira o Jorge Javier Vázquez, a gente que no lo es.

C. Volvamos al trabajo, ¿cómo surgió la idea de este nuevo programa?

M. M. Este nuevo programa de televisión es, quizás, el más personal. Opino, observo, experimento y, por lo tanto, el perro, que está siempre conmigo, tenía una razón de ser. Él también me ha cambiado y, por eso, María Ruiz, la productora ejecutiva, decidió que su presencia debía reflejarse en el título.

C. ¿Es complicado trabajar con un ser que no es de nuestra misma especie?

M. M. Scott no me ha dado ningún problema: él está conmigo, a veces estoy yo sola porque la acción así lo requiere... En muchos momentos, su presencia aporta sonrisas y humor al programa.

C. ¿Cómo nos volverá a sorprender Mercedes Milá?

M. M. No se trata de sorprender: creo que, cuando haces un programa de televisión, sobre todo si se trata de un formato nuevo, lo importante es que la gente sienta que estás haciendo algo para ellos, que te estás implicando. En este programa, al vivirlo y comprometerme tanto, creo que la gente va a sentir como que están en mi piel.

C. Este programa, tan diferente al resto de los que ha hecho, supone un cambio radical en su carrera. ¿Cómo asume este nuevo reto?

M. M. Siempre tengo ilusión. Cuando empiezo un proyecto nuevo, siento una enorme curiosidad por saber si he conseguido interesar a la gente y, esta vez, no es una excepción. Además, tengo un acompañante al que amo y creo que eso me va a dar suerte. Estoy convencida de que esos dos elementos, curiosidad y tranquilidad, serán positivos para mí después de tres años alejada de la televisión.

