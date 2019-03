6 mar 2019

El tuit de Isabel Rábago hablando sobre feminismo y femineidad, sigue trayendo cola. La periodista aseguró que ella femenina, ni feminista, y las redes ardieron. Ardieron tanto que, incluso Carme Chaparro, la contestó dejándole claro la diferencia entre feminismo y machismo, acusándola de esto último.

Tras unas horas moviditas en su perfil de Twitter, ayer Rábago habló del asunto en el programa en el que colabora, 'Ya es mediodía', mostrando el disgusto que tiene por la presentadora de 'Cuatro al día', y afeándole la conducta por haber atacado en público a una compañera.

Isabel señalaba que las críticas que ha recibido, habían provocado que se hubiese "derrumbado" antes de salir a plató. "El feminismo no es señalar a una compañera para que la humillen y la maltraten", reprochaba a Chaparro.

"Lo que yo quería decir es que no soy la clase de feminista que quiere imponer la izquierda. No desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres", se explicaba antes de entrar en el terreno de las palabras desagradables a las que había tenido que enfrentarse en Twitter: "Me he levantado y me encuentro un montón de insultos y vejaciones y he sido foco de críticas en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo".

Viendo que lo estaba pasando mal, eran sus propios compañeros los que cerraban filas en torno a ella, poniendo en valor su trabajo en medio de una polémica que llega con el 8M, Día de la mujer, a la vuelta de la esquina.

