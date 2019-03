7 mar 2019

No solo no va a esconder que ha recurrido a la medicina estética, sino que, además, ha decidido mostrar, en directo, el último retoque al que se ha sometido. Oriana Marzoli se ha puesto culo. Sí, a pesar de que en alguna ocasión ha renegado de hacerse nada en esa parte de su anatomía, ha acabado claudicando.

Oriana ha retransmitido en directo, en sus 'stories' de Instagram, esa visita al doctor Esquivel. Mientras las 15.000 personas que lo seguían observaban, ella explicaba: "Realmente es al músculo, nada de relleno. Es muy natural. No me voy a poner culo". Y no dudaba en gritar: "¡Prepárate, Kim Kardashian!".

Lo que ha hecho es inyectarse silicio orgánico y vitamina C, entre otros componentes naturales, en la primera de las ocho sesiones -a razón de 600 euros- de las que consta este novedoso tratamiento con el que empezaremos a ver los resultados en la retaguardia de Marzoli recientemente.

No acudió sola. Lo hizo junto a la que parece haberse convertido en su compañera inseparable, Violeta Mangrinyan, que también salió de allí con el tratamiento hecho. Aunque parece que duele un poco y que se lo pensó un poco más que ella después de escuchar los gritos de Oriana. "Duele mazo, yo paso. No para de quejarse. Tenía que habérmelo hecho yo antes porque ahora que he oído que duele no quiero", se escucha a Violeta decir.

Más noticias sobre Oriana Marzoli...

- Oriana Marzoli, desertora de 'realities'

- Oriana Marzoli se sincera sobre sus problemas de salud

- El consejo feminista de Oriana Marzoli