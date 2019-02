7 feb 2019

Compartir en google plus

Ahora que Oriana y Violeta se atreven a hablar de sus exs y cómo han pasado todas sus relaciones están uniendo fuerzas. ¿Quién dijo que se les vería unidas por una misma causa? Aunque se digan muchas cosas a la cara en el encuentro (y en su día a día), ambas están de acuerdo en una cosa.

Hace unos días Oriana Marzoli compartía un vídeo en el que hablaba de su ruptura con su ex. Rota en llanto reconocía lo mucho que eso le hacía daño, y no sólo eso, sino que publicó otro vídeo hablando de su vida. No todo es lo que parece, aunque eso ya lo sabíamos. Ni siquiera su maravillosa amistad "forever" con Aless Gibaja es lo que era.

Su castillo se ha derrumbado muchas veces desde que le seguimos. Especialmente tras su tormentosa relación con Tony Spina. Pero ahora el turno del drama es de Violeta. Últimamente ambas se han dejado ver juntas, reconocen haberse criticado mucho a las espaldas, pero ahora no hay cosa que no se digan a la cara.

"Nosotras nos poníamos a parir, nos insultábamos, nos matábamos... y lo que pasaba es que eramos demasiado parecidas -decía Violeta-. Ese era el problema. Creo que nos hemos llevado mal, pero como nos hemos soltado toda la mierda en la cara... es como ¿qué puedo decir de ti a tu espalda que no te haya dicho ya?.", comentaba sin ningún escrúpulo y a raíz de esto vino su mensaje feminista.

Ahora que Violeta lo ha dejado con su ex y ha tenido muchos encontronazos, Oriana está con ella. Su experiencia, sin duda, le servirá al menos para superarlo. Y aunque nadie se crea que ellas sean ahora amigas, Oriana ha dejado claro cuál es su nueva postura: "De verdad, hay que valorarse mucho más. Y no hay que putearse entre las mujeres. Hay que apoyarse."

Más noticias sobre Oriana Marzoli

- La madre de Oriana Marzoli revela la identidad del chico por el que dejó 'GH VIP'

- Oriana Marzoli se sincera sobre sus problemas de salud

- Oriana Marzoli contra Alejandra Rubio: "No permito que me mande a paseo"