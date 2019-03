7 mar 2019

Sofía Suescun ha contado uno de los episodios más trágicos de su vida, y por ende, al de Maite Galdeano. La, hasta ahora, reina de los realities ha contado la relación de maltrato que sufrió su madre con su padre. Al que, a día de hoy, no sabe nada, pero no estaría de más saber algo de él.

Después de admitir que ese día casi Maite Galdeano muere en una discusión, no deseaba otra cosa que que ese hombre desapareciese de sus vidas. "Me acuerdo aquel día que me dijeron ya no tienes la obligación de ir a ver a tu padre. Yo esa noche dormí aliviada. A día de hoy, recuerdo y siento que es el mejor momento de mi vida.", comentaba en el confesionario.

A sus compañeros también les puso en contexto porque, como ella misma dice, era algo que tenía dentro y que de repente salió. "Como la he visto tan sola en la vida, con tanta responsabilidad y todo ella, me sale de dentro el tratar de protegerla. Mi madre puede dar o tener una imagen de una persona súper alocada que le puede perjudicar y yo soy la que realmente sufre de por ella", explicaba el vínculo que la unía a su madre.

Aunque sin él en sus vidas todo ha ido mucho mejor y son más felices las dos, Sofía admite: "A veces tienes la curiosidad de decir ¿este hombre qué pensará de mí?". Mirando a las cámaras pensaba que había alguna posibilidad de que él le estuviese viendo y le decía "¡Hola! ¡Existo!". "Sabiendo lo que he podido pasar me bastaría con un perdón de este señor", sentenciaba la concursante que está muy tocada tras su confesión.

