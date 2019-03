8 mar 2019

'GH Dúo' es tan real como la vida misma. Tanto, qu hemos asistido a amores, desamores, bromas y momentos de confesiones intensas. También de broncas. Es lo que tiene la convivencia y la vida en pareja. Los últimos en protagonizar una riña han sido Kiko Rivera e Irene Rosales -la traición del 'DJ' a su mujer-. No es la primera, pero sí ha sido la más fuerte desde que comenzara en concurso hace dos meses.

Todo comenzaba con Kiko bromeando y prometiendo a Antonio Tejado que, la próxima vez que ganase el privilegio de poder disfrutar una noche de la 'suite', le iba a llevar a él. Una broma que no le hizo ni pizca de gracia a su mujer.

"Si me toca a mí, a lo mejor me voy yo sola", le reprochó con cara de muy pocos amigos y con un tono que desató que Kiko, en privado, se lo reprochara. "Que sea la última vez que me insultas y menos delante de la gente", fueron las palabras del hijo de Isabel Pantoja, que encontraron la respuesta de Irene: "Y que sea la última vez que me hablas como si fuera una rival".

Una discusión que, finalmente, terminaron zanjando con un beso y un abrazo, como si no hubiera pasado nada, y con el artista dejándole claro a su esposa que era una broma, que jamás se iría a ese habitación con nadie que no fuera ella.

Así terminaron reconciliándose Kiko Rivera e Irene Rosales tras la discusión. pinit telecinco.

Un roce propio de estar juntos las 24 horas del día después de dos meses de encierro. Es normal que salten chispas. Pero Kiko ha demostrado, de nuevo, el cambio que ha experimentado desde que Irene está en su vida.

